Germania: indice Zew aspettative economia migliora a febbraio a quota 19,9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice delle aspettative sull'andamento dell'economia della Germania, elaborato dal Centro per la ricerca economica europea di Mannheim (Zew) ha sperimentato a febbraio un miglioramento di 4,7 punti su base mensile, raggiungendo quota 19,9. Tuttavia, è peggiorata al minimo da giugno 2020 la valutazione della situazione attuale, in calo di 4,4 punti a quota -81,7 Il direttore dello Zew, Achim Wambah, ha commentato: “L'economia tedesca non sta andando bene”. (Geb)