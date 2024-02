Caso Salis: La Russa, sui domiciliari in Ungheria seguito il mio consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi ha scritto “il padre di Ilaria Salis e quello che gli ho consigliato subito è stato chiedere gli arresti domiciliari in Ungheria e solo quando verranno concessi sarà possibile per l’Italia tentare di far scontare gli arresti domiciliari nel nostro Paese”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della cerimonia del “Treno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. (Rem)