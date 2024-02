Malesia: l’ex premier Mahathir di nuovo in ospedale, salta udienza in tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, è stato nuovamente ricoverato in ospedale e non sarà presente a un’udienza fissata in tribunale per una causa per diffamazione mossa nei confronti del vicepremier Ahmad Zahid Hamidi. Lo riferisce l’agenzia di stampa nazionale “Bernama”. Mahathir, 98 anni, è stato frequentemente in ospedale negli ultimi mesi e soffre di problemi cardiaci. I suoi legali hanno fatto sapere che il politico malesiano si trova all’Istituto cardiologico nazionale di Kuala Lumpur dallo scorso 26 gennaio. Mahathir ha dominato la vita politica del Paese negli ultimi anni, servendo come primo ministro per 22 anni fino al 2003. È tornato a guidare il governo nel 2018, ma il suo esecutivo è caduto dopo meno di due anni a causa delle lotte intestine. (Fim)