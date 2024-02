Russia: presidenziali, Putin non parteciperà ai dibattiti con gli altri candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà ai dibattiti con gli altri candidati alle elezioni presidenziali. Lo ha reso noto la Commissione elettorale centrale. L’organo ha ricevuto un documento "che conferma il rifiuto del candidato presidenziale russo Vladimir Putin di partecipare a eventi congiunti sui canali federali". La Commissione ha spiegato che i candidati hanno il diritto di rifiutarsi di partecipare ai dibattiti. Oggi in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha affermato che Putin "parla ogni giorno di tutti gli aspetti della vita dei russi". Le elezioni presidenziali in Russia si svolgeranno dal 15 al 17 marzo. Insieme a Putin sono candidati Leonid Slutskyj (Partito liberaldemocratico di Russia), Vladislav Davankov (Nuova Gente) e Nikolaj Kharitonov (Partito comunista). (Rum)