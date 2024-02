Trasporti: al Mit tavolo per i carichi eccezionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia ora, presieduta dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il tavolo per il trasporto in condizioni di eccezionalità. Presenti, oltre al viceministro Edoardo Rixi, rappresentanti di Anci, Upi, Conferenza delle Regioni, del ministero dell’Interno ed una quindicina tra delegati di associazioni di categoria. E' quanto si legge in una nota del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Com)