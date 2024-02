Lavoro: Carotenuto (M5s), governo abbandona poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovere dello Stato è migliorare le condizioni dei cittadini in difficoltà. Questo prescrive la Costituzione che il governo sta calpestando. Dopo lo smantellamento del reddito di cittadinanza sono tantissime le famiglie e i cittadini esclusi da ogni sostegno: a gennaio quasi 450 mila nuclei con minori, anziani e disabili sono rimasti a bocca asciutta. I più fortunati sono alle prese con gravi inefficienze. In pratica, Meloni & co. tolgono la stampella a chi zoppica e gli dicono di correre se vogliono mangiare". Lo afferma, in una nota, il deputato del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, Dario Carotenuto. "Alleanza contro la povertà ha denunciato che con il combinato disposto Adi-Supporto formazione lavoro si rischia un milione di poveri in più - aggiunge il parlamentare -. Il governo chieda scusa e torni indietro: basta propaganda sulla pelle dei più deboli".(Com)