Made in Italy: Urso, mostra Identitalia delinea identità italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La mostra dal titolo "Identitalia: the iconic italian brands", organizzata dal Mimit in occasione dei 140 anni dell'Ufficio italiano brevetti e marchi “delinea l’identità italiana, che è la nostra forza poiché è lo strumento migliore per farci riconoscere nella competizione globale”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione della mostra in corso a palazzo Piacentini. “Questa mostra apre l’anno del Made in Italy, che troverà il suo momento celebrativo nella giornata nazionale del Made in Italy il 15 aprile in onore del genio di Leonardo”, ha concluso il ministro. (Rin)