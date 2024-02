Foibe: Santanchè, ancora molta strada per reale pacificazione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è “ancora molta strada da fare sulla via della reale pacificazione nazionale e della piena convinzione della memoria di quell’immane tragedia, ma un solco finalmente è stato tracciato”. Lo ha affermato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo alla cerimonia del “Treno del Ricordo 2024”, in occasione del Giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. “Se riuscissimo a vedere la piena estinzione di quel debito allora non avremo speso invano i nostri anni di impegno politico”, ha concluso Santanchè. (Rem)