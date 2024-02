Made in Italy: Prete (Unioncamere), nostri marchi ci hanno fatto vincere nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra dal titolo "Identitalia: the iconic italian brands", organizzata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione dei 140 anni dell'Ufficio italiano brevetti e marchi mette “in vetrina le imprese italiane, il che ci emoziona poiché questi marchi ci hanno fatto vincere nel mondo”. Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, a margine della presentazione della mostra in corso a palazzo Piacentini. (Rin)