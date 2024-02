Medio Oriente: Calenda, a Gaza Netanyahu pericoloso e inumano, deve andarsene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Le mozioni in Parlamento sulla guerra in Medio Oriente sono un gioco di posizionamento che non ci appassiona", scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda, rilanciando la sua intervista al Tg2. "Ho sempre sostenuto il diritto di Israele di difendersi, tanto più dopo il 7 ottobre, ma quanto Netanyahu sta facendo a Gaza è pericoloso e inumano. Deve andarsene il prima possibile", conclude. (Rin)