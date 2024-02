Energia: Cdp, idrogeno verde fondamentale per decarbonizzazione industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idrogeno verde è una fonte di energia pulita e sostenibile ottenuta da una produzione a zero emissioni, un processo alimentato da fonti rinnovabili come il solare, l’eolico o l’idroelettrico. Decarbonizzare l’industria manifatturiera anche grazie alla diffusione su larga scala dell’idrogeno verde è un obiettivo perseguibile sia per la presenza in Italia di tecnologie ed infrastrutture idonee alla produzione e trasporto, sia per un contesto normativo nazionale ed europeo che attribuisce a questo obiettivo grande rilevanza. Il nuovo brief degli analisti della Direzione strategie settoriali e impatto di Cassa depositi e prestiti – riferisce una nota – analizza lo stato del mercato dell’idrogeno verde, esaminandone le barriere e le leve per lo sviluppo ed evidenziandone il potenziale, allo scopo di rispondere alle sfide della transizione ecologica. Negli ultimi anni il passaggio all’idrogeno verde ha assunto una rilevanza crescente nel dibattito energetico e industriale, in virtù della flessibilità e versatilità con cui può contribuire alla decarbonizzazione dell’economia. Ad oggi l’idrogeno viene infatti prodotto quasi esclusivamente da fonti fossili, ed impiegato prevalentemente come materia prima non energetica nella raffinazione petrolifera e nella chimica. (segue) (Rin)