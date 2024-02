Energia: Cdp, idrogeno verde fondamentale per decarbonizzazione industria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, l’idrogeno verde potrebbe offrire un contributo maggiore alla decarbonizzazione se usato nei settori industriali hard-to-abate, cioè i comparti come l’industria pesante o il trasporto marittimo e l’aviazione, dove l’elettrificazione è tecnicamente non percorribile o economicamente poco vantaggiosa, che in Italia rappresentano l’85 per cento dei consumi di gas naturale. Se in Italia si volesse soddisfare l’attuale domanda di idrogeno con l’equivalente verde e sostituire un quinto dell’attuale consumo di gas da parte dell’industria, servirebbe un fabbisogno addizionale di potenza da fonti rinnovabili tra i 25 e i 30 GW, equivalente a circa il 50 per cento dell’attuale capacità rinnovabile installata. Si tratta di valori ipotetici molto elevati, il cui conseguimento è ostacolato da molteplici barriere, tra cui soprattutto i costi di produzione ben più alti rispetto all’alternativa delle fonti fossili e una domanda di mercato ancora molto ridotta, in assenza di incentivi e obblighi minimi. Un’ulteriore barriera allo sviluppo dell’idrogeno verde è data dalla limitata efficienza in termini di conversione: l’energia generata con l’idrogeno è infatti pari a circa il 60 per cento di quella necessaria per produrlo. (segue) (Rin)