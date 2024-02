Energia: Cdp, idrogeno verde fondamentale per decarbonizzazione industria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impiego di idrogeno verde dovrebbe, quindi, essere orientato principalmente alle applicazioni per cui un utilizzo diretto dell’energia elettrica non è oggi possibile. La prospettiva di utilizzo su larga scala dell’idrogeno verde riceve attualmente uno slancio notevole dalle policy dell’Ue sulla decarbonizzazione dell’industria manifatturiera europea, come dimostrano il pacchetto di proposte contenute nel Fit-for-55, la Comunicazione Repower Eu ed i fondi NextGeneration Eu, con obiettivi molto ambiziosi al 2030. In Italia, in particolare, la futura crescita dell’impiego di idrogeno verde beneficia di alcuni punti di forza rispetto ai principali peer europei, che il documento riassume principalmente in: un sistema manifatturiero ai primi posti nell’Ue per produzione di tecnologie termiche e meccaniche convertibili all’idrogeno; una rete del gas capillare e riconvertibile all’idrogeno; una crescente produzione di energie rinnovabili e sviluppo del biometano, che rendono l’idrogeno facilmente integrabile nel sistema energetico; una posizione geografica strategica che rende il nostro Paese un ideale hub energetico, in particolare per i flussi provenienti dal Nord Africa. (segue) (Rin)