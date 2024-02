Energia: Cdp, idrogeno verde fondamentale per decarbonizzazione industria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricetta per garantire questa transizione ecologica nel nostro Paese è disporre di un contesto regolatorio che favorisca un maggiore utilizzo dell’idrogeno verde, nell’ambito di una strategia nazionale che indirizzi gli sforzi verso il consolidamento della filiera e il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Le policy auspicate dagli analisti di Cdp includono meccanismi di incentivazione per la produzione di idrogeno verde in grado di colmare il gap di costo rispetto alle fonti fossili, in aggiunta a quelli già previsti dal Pnrr attraverso una specifica componente di spesa, la semplificazione del rilascio delle autorizzazioni ed il sostegno alla ricerca e all’innovazione industriale, a partire dalla realizzazione dagli Importanti progetti di comune interesse europeo (Ipcei). (Rin)