Forza Italia: Tajani, obiettivo alle europee resta il 10 per cento

21 luglio 2021

- Per Forza Italia l’obiettivo delle europee resta quello del 10 per cento. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Ping Pong” su Radio Rai 1. “Ringrazio Piersilvio Berlusconi per la fiducia, la famiglia ci ha sempre sostenuto. Siamo tutti figli di Berlusconi. Forza Italia va avanti perché sua è stata l’intuizione di guardare al futuro”, ha aggiunto. (Res)