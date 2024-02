Sardegna: presentato in Consiglio regionale il nuovo volume degli Acta curiarum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentato in Consiglio regionale il nuovo volume dagli Acta Curiarum Regni Sardinae, la collana composta da 21 volumi, articolati in 28 tomi, che racconta la storia istituzionale del Regno di Sardegna dal 1355 al 1793-96 durante la dominazione spagnola. Il nuovo volume degli Acta curiarum – Il parlamento del viceré Lorenzo Fernandez de Heredia (1553-1554) è stato curato da Nicoletta Bazzano. L’iniziativa scientifica del Consiglio regionale sarà completata entro il 2025, dopo quarant’anni di lavoro e di studio: sono già pronti per la stampa i Parlamenti Perez Scrivà de Romanì (del 1481-85), Cardona (del 1543) e Madrigal (1558-1560). Il lavoro sul Parlamento del 1666-68, per il quale è stata affidata la curatela a Miquel Furtes Broseta, docente dell’Università di Valencia, dovrebbe essere consegnato entro maggio. (Rsc)