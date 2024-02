Tunisia: presidente Saied riceve rapporto dell’Alta commissione elettorale indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha ricevuto ieri pomeriggio, al palazzo di Cartagine, il presidente dell'Alta commissione elettorale indipendente (Isie), Farouk Bouaskar, che gli ha presentato il rapporto di attività della Commissione per l'anno 2022, unitamente alla relazione finanziaria della Commissione per lo stesso anno. Lo rende noto la stessa presidenza in un comunicato stampa rilasciato in tarda serata. Saied ha sottolineato "la necessità di predisporre il risultato legale per ogni violazione della legge, nella fase di presentazione delle candidature, durante la campagna elettorale o nel giorno delle votazioni". Durante l'incontro è stata discussa la necessità di una collaborazione tra tutte le parti interessate all'interno dello Stato, "poiché è inaccettabile - ha precisato il presidente Saied - che un candidato corra alle elezioni mentre è oggetto di una sentenza in contumacia per appartenenza a un'organizzazione terroristica". (Tut)