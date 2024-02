© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Guido, sei un gigante: l'Italia ha bisogno della tua competenza al governo. Siamo certi che ti rimetterai in fretta e tornerai più operativo di prima". Lo scrive in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. (Com)