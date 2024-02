Medio Oriente: Lavrov, crisi nella regione non ha ancora raggiunto il picco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapido peggioramento della crisi nella regione del Medio Oriente "non ha ancora raggiunto il suo picco". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando al club internazionale di discussioni di Valdai. Il ministro ha sottolineato che le conseguenze dell'attuale conflitto israelo-palestinese si vedono in altre parti della regione, compresa la Cisgiordania, dove si verificano operazioni militari che causano vittime. "Ma, anche al di fuori dei territori palestinesi, vengono lanciati attacchi missilistici contro la Siria, l'Iraq", ha osservato Lavrov. "Naturalmente, la situazione nel Mar Rosso si è notevolmente aggravata così come la situazione intorno allo Yemen, che è diventata il prossimo oggetto di attacchi illegittimi e aggressivi da parte dell'aviazione degli Stati Uniti e del Regno Unito. Ammettiamo con grande dispiacere che, a nostro parere, questa situazione regionale non ha ancora raggiunto il suo picco", ha aggiunto il capo della diplomazia russa. (Rum)