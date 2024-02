Tunisia: presidente Saied, “denaro corrotto vuole infiltrarsi nei seggi elettorali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha discusso ieri con il presidente dell'Alta commissione elettorale indipendente (Isie), Farouk Bouaskar, del finanziamento sospetto della campagna elettorale. Secondo il capo dello Stato, "il denaro corrotto e chi lo possiede vuole infiltrarsi nei seggi elettorali, e le elezioni non possono essere giuste se non affrontando i corrotti che credono ancora di poter indirizzare con tutti i mezzi gli elettori: sono gli stessi che provano in ogni modo a falsificare le menti attraverso portavoce frenetici pagati a loro volta per indirizzare l'opinione pubblica. Ciò che è più pericoloso della falsificazione dei risultati è falsificare le menti diffondendo voci e bugie". In questa occasione, il presidente della Repubblica ha ricordato che tutte le date sono state rispettate dalla data del referendum fino alla data dell'elezione dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) e le recenti elezioni dei consigli locali, che costituiscono la prima tappa nel processo di costituzione dell'Assemblea dei distretti e delle regioni, la Camera alta nel sistema parlamentare bicamerale della Tunisia. (Tut)