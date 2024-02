Ghana: detenuto cinese fugge dall'ospedale dov'era in cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un detenuto cinese che stava scontando la sua pena per furto in un carcere nel sud del Ghana è evaso mentre riceveva cure in ospedale nella capitale, Accra. Lo riferiscono i media ghanesi, precisando che il ricercato è identificato come Wang Xiao ed era detenuto nella prigione di Nsawam. L'uomo si era ammalato mercoledì scorso ed era stato trasferito in ospedale per maggiori cure. Il servizio carcerario ha emesso un avviso di ricerca a suo carico.(Res)