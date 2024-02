Università: classifica The Reputation Ranking 2023, Sapienza tra le migliori 100 al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La classifica 2023 World Reputation Ranking, pubblicata il 13 febbraio 2024 dall'agenzia Times Higher Education (The), colloca la Sapienza nel range 91-100, registrando l'avanzamento dell'Ateneo di una fascia rispetto allo scorso anno. L'edizione 2023 della classifica vede la Sapienza al top delle università generaliste italiane: nello stesso range si colloca infatti solo il Politecnico di Milano, mentre seguono in graduatoria le Università di Bologna (fascia 126-150) e di Padova (176-200). Il Word Reputation Ranking del Times Higher Education elenca le 200 migliori università al mondo e si basa su un ampio sondaggio di opinione tra accademici, condotto su invito. (segue) (Com)