Università: classifica The Reputation Ranking 2023, Sapienza tra le migliori 100 al mondo (2)

- Il sondaggio chiede agli studiosi di diverse discipline di nominare non più di 15 università che ritengono essere le migliori per la ricerca e l'insegnamento nel proprio campo. Il sondaggio di quest'ultima edizione ha ricevuto 38.796 risposte da 166 paesi. "Sapienza – dichiara la rettrice Antonella Polimeni – prosegue l'ascesa verso le posizioni più alte dei ranking mondiali confermando il prestigio che il nostro Ateneo riscuote a livello internazionale. L'ottima performance dell'Università, tra le prime 100 al mondo, – conclude la Rettrice - assume ancora più valore per un Ateneo statale dai grandi numeri e a vocazione generalista come il nostro, caratterizzato dalla varietà e dalla multidisciplinarietà della sua offerta formativa e delle sue attività di ricerca". In testa alla classifica globale si collocano: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of Oxford e University of Cambridge. (Com)