Gaza: Lavrov, non vediamo prospettive per rapida soluzione del conflitto

- La Russia non vede le prospettive per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese nel prossimo futuro. E' quanto ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo al club internazionale di discussioni di Valdai. "Dato l'atteggiamento intransigente della leadership israeliana di continuare l'azione militare a Gaza, diffondendola ora anche verso Rafah, non stiamo vedendo le prospettive per una pronta stabilizzazione della situazione in questo settore", ha detto Lavrov. (Rum)