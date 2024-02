Rai: Borghi (Iv), intesa Conte-Meloni per lottizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci vuole molto a capire perché Conte si è sottratto alla proposta del Pd sulla Rai: questo articolo ne descrive bene la sua partecipazione strutturale a quella che lui chiamava 'lottizzazione', e che in realtà è la prova - ennesima - di una intesa neppure troppo sotterranea con Meloni". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva, postando un articolo di Carmelo Caruso su "Il Foglio". "Lo avevamo denunciato fin dalla scorsa estate, ora i fatti si incaricano di dimostrarlo. E se ne accorgono tutti, tranne i fautori ideologici del 'campo largo' che ancora non si sono accorti che Conte chiude intese solo su candidati suoi (o innocuamente tecnici) e mai su candidati del Pd. Altro che reciprocità tra alleati. Così - aggiunge Borghi - mentre Schlein corre in Sardegna a osannare la Todde che le ha spaccato il partito, Conte si attovaglia con Landini per incidere ancora nelle carni profonde della sinistra (mentre stringe intese a destra per TeleConte). E si appresta a 'cucinarsi' per bene i Dem anche i Piemonte. Torna a memoria, guardando al Nazareno, il detto dell'Antica Grecia: Zeus acceca chi vuole perdere". (Rin)