Armenia-Azerbaigian: Cremlini, Erevan e Baku mostrino moderazione

- La Russia invita Armenia e Azerbaigian a mostrare moderazione in relazione all'escalation militare al confine delle ultime e spera che il processo volgo a redigere un trattato di pace prosegua. Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza russa Dmitrij Peskov nel corso di un briefing con la stampa. "Naturalmente, queste sono notizie allarmanti che provengono dalla linea di contatto, invitiamo entrambe le parti a mostrare moderazione, ad evitare in ogni modo possibile qualsiasi azione che l'altra parte possa considerare provocatoria", ha detto il portavoce del Cremlino. "Vigileremo con molta attenzione e proseguiremo i nostri contatti con entrambe le parti", ha detto il portavoce. Secondo Peskov, "tali incidenti, come minimo, non contribuiscono all'avanzamento del processo e all'avvicinarsi del momento della firma di un trattato di pace". "Ma speriamo che questo processo prosegua", ha sottolineato il portavoce. (Rum)