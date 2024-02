Romania: vicesegretario generale Nato, rischio di ingerenza russa nelle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste il rischio di un'ingerenza russa nelle elezioni in Romania, ma i cittadini non vogliono un presidente che porti il Paese fuori dal sentiero occidentale. Lo ha detto il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, all'emittente televisiva "Digi24". "Stiamo andando verso un confronto che spero sarà giusto, democratico, senza interferenze esterne. La Romania è estremamente importante dal punto di vista dell'equilibrio geopolitico. Ci saranno rischi di interferenze nelle elezioni non solo negli Stati Uniti ma anche in Romania. Sono assolutamente convinto che la Russia non sia indifferente a chi è presidente della Romania", ha avvertito Geoana. "La grande maggioranza del popolo romeno sa che il nostro posto è in Occidente. Vogliono che siamo più rispettati in Occidente, che difendiamo i nostri interessi, ma nessuno vuole uscire dalla Nato e dall'Ue", ha aggiunto. "Non penso che i romeni metterebbero mai il loro destino nelle mani di qualcuno che voglia allontanare la Romania dalla traiettoria occidentale”, ha continuato Geoana. "Queste elezioni sono estremamente importanti per il futuro della Romania. Penso che dopo aver avuto presidenti di vari colori e famiglie politiche, per la prima volta ci sia la strada libera per un presidente indipendente, non dipendente dai partiti. Questo è ciò che la gente vuole”, ha detto il vicesegretario generale, che però non pensa di candidarsi da indipendente. (Rob)