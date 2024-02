Rai: Rossi, la radio giovane da 100 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi è la giornata mondiale della radio e credo sia doveroso rendere omaggio ad un medium giovane da 100 anni”. Lo ha detto il direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi aggiungendo: “Questa ricorrenza - come anche il centenario della radio che cade proprio quest’anno - ci fanno riflettere sulla trasversalità di questo mezzo, fruibile ad ogni ora, in ogni dove e su ogni device. Penso alla ricca programmazione di Rai Radio e alla multipiattaforma RaiPlay Sound, in cui l'offerta di ascolto in diretta si integra ai vari contenuti diversificati. Grazie alla Radio rinnoviamo quotidianamente la nostra missione di Servizio Pubblico e grazie ai suoi linguaggi il nostro racconto dell'immaginario collettivo, attuale e futuro. Sempre in ascolto di un Paese che ascolta”. (Com)