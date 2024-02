Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura), settore sotto pressione, in Ue furore ideologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un momento storico nel quale l'agricoltura europea “si trova sotto pressione, segnata da una drammatica contrazione del reddito e da una grave destrutturazione produttiva". Inizia così la sua intervista sul “Corriere della Sera” il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Ha evidenziato anche come le cause siano da ricercare sia in fattori esterni, come la pandemia e la guerra in Ucraina, sia nell'ultima riforma della Pac che non ha tenuto conto di quanto è accaduto in questi anni e che destina agli aiuti al mercato solo il 15 per cento delle sue risorse, incentivando gli agricoltori addirittura a non produrre. Quanto al Green Deal, Giansanti ha ribadito ancora una volta come gli imprenditori agricoli siano i primi a contribuire alla tutela dell'ambiente, ma anche quanto sia necessario concordare insieme - istituzioni e agricoltori – le strategie, i percorsi virtuosi e le buone pratiche di sostenibilità. Non si è riusciti a instaurare un dialogo con la Commissione e a Bruxelles è prevalso un certo "furore ideologico". (segue) (Com)