Agricoltura: Silvestri (M5s), governo Meloni cancella sue misure e festeggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' davvero surreale che gli esponenti del governo Meloni festeggino i nuovi interventi sull'Irpef agricola. Di fatto esultano per aver parzialmente cancellato le politiche sbagliate varate da loro stessi, che comunque restano tali e creano ingenti danni al settore". Lo ha detto a "Coffee break", su La 7, Francesco Silvestri, capogruppo M5s. "Dire che gli agricoltori protestano solo contro l'Europa non è affatto vero, gli agricoltori stanno protestando per il costo dei carburanti, per i mutui e per altre questioni sulle quali il governo Meloni ha fatto numerosi danni. Inoltre, se vogliamo parlare di Europa, questa Politica Agricola Comune non è stata votata anche da Fratelli d'Italia e scritta da un conservatore polacco che fa parte del partito europeo di Meloni? Credo proprio di sì", conclude.(Rin)