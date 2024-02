Grecia: Diakopoulos (Industria aeronautica), serve sviluppare forte industria interna di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il settore della difesa la Grecia non può fare affidamento sulla “benevolenza degli stranieri” e “non ci può essere una Grecia forte senza una forte industria interna della difesa”. Lo ha detto Alexandros Diakopoulos, presidente e amministratore delegato dell’Industria aeronautica ellenica (Eab), la principale compagnia aerospaziale della Grecia intervistato dal quotidiano “Kathimerini”. La compagnia "deve, e intende, essere attivamente coinvolta nello sviluppo di nuove tecnologie a duplice uso, nuovi sistemi d’arma, telecomunicazioni, guerra elettronica, droni e anti droni, munizioni circuitanti e microsatelliti”, ha spiegato. E dal punto di vista della produzione domestica “non è ambizioso ma necessario” che la Grecia provveda in futuro a produrre una parte significativa dei suoi armamenti in casa. “In un panorama di instabilità e rischi, così come sta evolvendo il sistema internazionale, non possiamo affidarci alla gentilezza degli stranieri” e “per fare questo dobbiamo avere un’industria della difesa che sia in forma, ma anche aiutare il settore privato delle imprese”, ha concluso Diakopoulos. (Gra)