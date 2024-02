Roma: 6 persone arrestate per spaccio a Tor Bella Monaca, 2 di loro anche per possesso di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di serrate e complesse indagini, la scorsa sera, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 6 persone, gravemente indiziate, tutte per il reato di traffico di sostanze stupefacenti e per solo due di loro anche di aver illegalmente detenuto armi da fuoco ed in particolare pistole, in concorso, operanti tra Via dell’Archeologia e Via Aspertini, a Tor Bella Monaca. (segue) (Rer)