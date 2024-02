Governo: Filt Cgil, siamo contrari a privatizzazione gruppo Fs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande e funzionale asset di servizio pubblico del Paese come il gruppo Fs Italiane “non può essere svenduto né deteriorato, anzi deve essere il volano per il rilancio del lavoro e dell'economia nazionale". Lo riferisce la Filt Cgil, in merito a quanto contenuto nel documento unitario “Salvaguardare e rilanciare il sistema ferroviario italiano” sottoscritto con Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Ferrovie, sottolineando che "per questo ci lasciano perplessi le dichiarazioni del governo rispetto ad una privatizzazione del gruppo Fs Italiane e riteniamo inaccettabile l'idea che tali scelte possano essere fatte solo per presunti vantaggi di finanza pubblica di breve periodo". (segue) (Com)