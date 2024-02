Governo: Filt Cgil, siamo contrari a privatizzazione gruppo Fs (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre - prosegue la Filt Cgil, riferendo i contenuti del documento - non è più accettabile la situazione relativa alle aggressioni al personale di front line. Occorre intervenire per prevenirle, applicando il protocollo, giacente presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da quasi due anni e garantire la sicurezza di tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore e dell'indotto. In materia di sicurezza sul lavoro serve intervenire anche sulla rete, applicando le medesime regole contrattuali per tutti, ripristinando i binari soppressi a suo tempo con il progetto Rete Snella per decongestionare la rete ferroviaria e sopprimendo i passaggi a livello che sono una potenziale fonte di pericolo". "Quanto contenuto nel decreto Concorrenza sul soccorso al personale ferroviario - prosegue la Filt - crea ancora più confusione e non risolve i vari temi, in merito alla mancanza di tecnologie, reali e applicate, che permettano il soccorso al macchinista, l'immobilizzazione del treno e la messa in sicurezza di tutto il sistema ferroviario, in caso di malore del macchinista o guasto al sistema di frenatura. Su questo abbiamo sensibilizzato la maggioranza di governo a stralciare il provvedimento per ridiscuterlo e attendiamo risposte". (segue) (Com)