Governo: Filt Cgil, siamo contrari a privatizzazione gruppo Fs (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'anno caratterizzato dai rinnovi dei contratti e da questioni complesse, come quelle evidenziate - spiega la Filt Cgil - ci preoccupano le ultime iniziative del ministro dei Trasporti che hanno ridotto, utilizzando lo strumento della precettazione, la durata di scioperi ritenuti regolari dalla Commissione di Garanzia e che stanno di fatto riducendo la possibilità di esercitare il diritto di sciopero". "Per tutte queste ragioni - conclude la Filt - riteniamo che le ferrovie ed i ferrovieri si trovano al centro di un gigantesco e pericoloso attacco di fronte al quale la categoria, il governo ed il Paese hanno bisogno di compattezza e unità di intenti per difendere e rilanciare il sistema ferroviario nazionale, accessibile e sicuro per l'utenza e i lavoratori". (Com)