Medio Oriente: Lavrov, Usa vogliono escludere la Russia da sforzi per risoluzione crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono escludere la Federazione Russa dagli sforzi internazionali per raggiungere la pace in Medio Oriente. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando al club internazionale di discussione di Valdai. "Gli statunitensi hanno preferito scommettere sul loro dominio nella regione (del Medio Oriente) e ora stanno già lavorando per escludere la Russia da vari sforzi internazionali per creare le condizioni per la pace e la stabilità durature", ha dichiarato l'esponente del governo russo. Il ministro ha ricordato che Washington "ha bloccato il lavoro" di un quartetto di intermediari internazionali per risolvere la crisi in Medio Oriente, che includeva Russia, Stati Uniti, Nazioni Unite e Unione europea. Lavrov ha aggiunto che gli Stati Uniti impongono di risolvere la situazione in modi "scollati dalla realtà” e con “decisioni unilaterali”, “senza tenere conto delle specificità dei Paesi o della regione". (Rum)