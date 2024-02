Medio Oriente: Silvestri (M5s), governo prenda posizione contro attacco a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Aula abbiamo presentato una mozione sul Medio Oriente in cui chiediamo il cessate il fuoco a Gaza e i corridoi umanitari, ma soprattutto che il governo Meloni prenda posizione contro l'attacco via terra di Israele a Rafah". Lo ha detto a "Coffee Break" su La7, Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera. "Lì ci sono un milione e mezzo di persone e non esiste un piano di sfollamento, stiamo parlando di vite umane. Se diciamo due popoli per due Stati, poi bisogna poi fare delle azioni concrete, tra queste ci deve essere quella di riconoscere lo Stato della Palestina", ha concluso.(Rin)