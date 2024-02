Belgio: nuova protesta agricoltori, 500 trattori bloccano l'ingresso al porto di Anversa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori belgi hanno bloccato le strade che portano al porto di Anversa, il secondo porto più grande per il trasporto merci in Europa. Lo ha riferito l'amministrazione portuale. "Le azioni degli agricoltori stanno causando gravi disagi al traffico nell'area portuale di Anversa", si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito web dello scalo portuale. Secondo l'emittente televisiva "Vrt" gli agricoltori hanno schierato circa 500 trattori per bloccare l'accesso al porto. Come riferisce l'emittente televisiva, agricoltori provenienti da tutte le Fiandre si sono riuniti ad Anversa per partecipare alla protesta. Gli agricoltori non stanno bloccando completamente le strade di accesso e hanno garantito che, se necessario, faranno passare i servizi di emergenza. Attraverso la protesta, gli agricoltori vogliono “fare pressione sui politici” e chiedere rispetto alle compagnie portuali. (Beb)