Auto: scandalo diesel, l'ex Ad di Volkswagen Winterkorn oggi in tribunale

- L'ex amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen, Martin Winterkorn, sarà ascoltato oggi come testimone al processo sullo scandalo diesel che travolse l'azienda nel 2015, in corso al tribunale di Braunschweig. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” ricordando che, a seguito della vicenda, l'allora Ad dovette dimettersi dall'incarico assunto nel 2007. Secondo fonti vicine all'ex dirigente, Winterkorn “cercherà di portare a termine nel miglior modo possibile” la deposizione. Intanto, al processo per lo scandalo diesel, i successori del manager alla guida di Volkswagen, gli ex amministratori delegati Matthias Mueller ed Herbert Diess, hanno negato ogni responsabilità. Al tribunale di Braunschweig, Winterkorn è sotto accusa per la manipolazione delle emissioni inquinanti. L'avvio del procedimento a carico dell'ex Ad era previsto nel febbraio del 2021. Tuttavia, nel gennaio precedente, la difesa chiese e ottenne un rinvio per motivi di salute dell'assistito. Il processo è stato riaperto su richiesta dell'accusa a dicembre del 2023 e dovrebbe iniziare quest'anno. L'ex Ad è accusato di frode aggravata, violazione della legge contro la concorrenza sleale, associazione a delinquere a fini commerciali e manipolazione del mercato. (Geb)