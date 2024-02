Regno Unito: Sunak annuncia piani per potenziare lo sviluppo delle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, si è impegnato a portare avanti piani per costruire centinaia di migliaia di nuove abitazioni nelle più grandi città del Regno Unito, ammettendo che i conservatori hanno "molto altro da fare" per aiutare i giovani a entrare nel mercato immobiliare. In un articolo per il quotidiano "The Times", Sunak ha affermato di accettare la "rabbia della gente" per essere stata esclusa dal mercato delle abitazioni e ha dichiarato il suo impegno nella costruzione di decine di migliaia di nuove case ogni anno nelle venti aree urbane più grandi dell'Inghilterra. Secondo il premier, esiste il potenziale per costruire fino a un milione di case sui cosiddetti terreni dismessi nel Paese, ma ha insistito sul fatto che è sbagliato "forzare" nuove grandi proprietà nelle campagne dove c'è una forte resistenza pubblica e una mancanza di infrastrutture disponibili per sostenere il nuovo sviluppo. (Rel)