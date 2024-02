Serbia: premier Brnabic a colloquio con direttrice Fmi, incoraggianti elogi a nostra politica fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra della Serbia Ana Brnabic ha incontrato la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, a margine del vertice del World Governments Summit 2024 di Dubai. "Eccellente incontro con la direttrice dell'Fmi, Kristalina Georgieva. Ho sottolineato che prevediamo che il nostro Pil crescerà del 3,5 per cento, il che ci fornirà una buona base per la continua crescita della nostra economia", ha scritto Brnabic su Instagram a proposito dell'incontro. "Abbiamo anche discusso dell'intelligenza artificiale, considerando che in futuro i Paesi che si occuperanno del suo sviluppo avranno un vantaggio significativo rispetto agli altri", ha aggiunto la premier, sottolineando come sia stato "incoraggiante" sentire gli elogi di Georgieva a proposito della politica fiscale della Serbia. (segue) (Seb)