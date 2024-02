Serbia: premier Brnabic a colloquio con direttrice Fmi, incoraggianti elogi a nostra politica fiscale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la direttrice dell'Fmi Georgieva ha pubblicato una foto dell'incontro con la premier di Belgrado sul social network X, affermando come sia stato "meraviglioso incontrare una vecchia amica e una leader donna dei Balcani". "Mi sono congratulata con lei per il forte risultato economico della Serbia nell'ambito del programma sostenuto dal Fondo monetario internazionale: ripresa della crescita, diminuzione dell'inflazione e del debito pubblico, riserve ai massimi livelli e preparazione per l'intelligenza artificiale", ha scritto Georgieva nel messaggio. (Seb)