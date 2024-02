Fine vita: Bonaccini (Pd), facciamo ciò che lo Stato non fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- In Emilia Romagna "facciamo quello che il Parlamento non ha il coraggio di fare". Lo dice Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, in una intervista a “Repubblica”. “È dovuta intervenire la Corte costituzionale per riconoscere che un malato con una sofferenza insopportabile, senza alcuna speranza, attaccato a macchine per il mantenimento in vita, abbia il diritto di congedarsi dalla propria esistenza nel pieno rispetto della propria dignità e volontà. Le persone si rivolgono ai Tribunali, alle istituzioni per avere una risposta. Il Parlamento si è fatto scavalcare dalla Consulta. In attesa della legge nazionale, noi abbiamo preso l’iniziativa, forti di quanto previsto dalla Corte che ha dettato criteri rigidi”, spiega. Ci si sta muovendo su due binari: da un lato una delibera che regolamenta il ricorso al suicidio assistito, dall’altro una proposta di legge che comincerete a discutere. Una furbizia, sostiene la destra: “No. È stata presentata una proposta di legge dall’Associazione Luca Coscioni che sta per essere presa in carico dall’aula. Più in generale, penso che fare 20 leggi regionali sul fine vita sarebbe ridicolo. Perciò io aspetto l’iniziativa del Parlamento. Però la nostra delibera è la prima risposta che siamo stati in grado di dare. Vuol dire che in Emilia Romagna, si può”. (segue) (Rin)