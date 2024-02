Fine vita: Bonaccini (Pd), facciamo ciò che lo Stato non fa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo adottato lo strumento più solido e rapido per dare, ripeto, applicazione alla sentenza della Corte - prosegue il presidente del Pd -. I 42 giorni ci sono parsi il tempo congruo, che consentirà alle Asl di procedere permettendo di verificare la sussistenza dei rigidi criteri indicati dalla Corte. Noi abbiamo istituito il comitato regionale per l’etica nella clinica e le Asl hanno a disposizione le linee guida per la gestione delle richieste arrivate dai pazienti". Il rischio è che finisca come in Veneto, cioè con un nulla di fatto e proprio per colpa di una consigliera dem: "Da sempre sono a favore di una legge sul fine vita. Rispetto però le sensibilità, le convinzioni e le posizioni di tutti", conclude. (Rin)