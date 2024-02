Ucraina: guardia frontiera, cinque valichi di frontiera bloccati da Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi cinque valichi di frontiera al confine tra la Polonia e l'Ucraina rimangono bloccati. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia di frontiera ucraina, Andriy Demchenko, nel corso di una diretta televisiva. "Si tratta di cinque direzioni in cui il traffico per i camion è bloccato in Polonia", ha affermato Demchenko, spiegando che si tratta dei valichi di frontiera Shehyni-Medyka, Rava-Ruska-Khrebene, Ustyluh-Zosin, Jagodina-Dorogusk e Ugrinov-Dolgobychev. In queste località possono passare da uno a tre camion all'ora in entrambe le direzioni. "Tutto dipende dagli organizzatori e dai partecipanti e dal loro desiderio di far passare le auto attraverso i loro luoghi condizionati in cui bloccano il traffico. Fortunatamente, il traffico non è bloccato per altre categorie di trasporto. Automobili e autobus attraversano liberamente il confine in entrambe le direzioni", ha spiegato il portavoce. (Kiu)