India: Modi parte per gli Emirati, poi tappa in Qatar (2)

- Inoltre, il primo ministro dell’India inaugurerà il primo tempio indù di Abu Dhabi, costruito dall’organizzazione religiosa Baps (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha). Nella stessa città parlerà alla comunità indiana in un evento ospitato nello stadio Zayed Sports City. L’India e gli Emirati hanno strette relazioni, elevate a partenariato strategico onnicomprensivo nel 2015. I due Paesi hanno firmato un accordo di partenariato economico nel 2022 e uno per promuovere l’uso delle valute locali nelle transazioni nel 2023. L’interscambio commerciale è stato di circa 85 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2022-23. Gli Emirati sono anche tra i primi quattro investitori in India. Gli Emirati, infine, ospitano una comunità indiana di circa 3,5 milioni di persone, il più grande gruppo di espatriati nel Paese. (segue) (Inn)