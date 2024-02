India: Modi parte per gli Emirati, poi tappa in Qatar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Qatar, Modi incontrerà l’emiro Tamim bin Hamad al Thani e altri dignitari. I due Paesi hanno strette e amichevoli relazioni, stanno incrementando gli scambi commerciali e stanno rafforzando la cooperazione nell’energia, nella cultura e nell’istruzione. A Doha vive una comunità di oltre 800 mila indiani. La tappa in Qatar non era stata menzionata quando è stata annunciata la visita negli Emirati, il 10 febbraio. Ieri il ministero degli Esteri indiano ha accolto con favore la liberazione di otto connazionali, sette dei quali già tornati in India, che lavoravano per la compagnia Dahra Global ed erano detenuti in Qatar in seguito a una condanna per una vicenda giudiziaria di cui non si conoscono i dettagli. Nuova Delhi ha ringraziato l’emiro per aver consentito il rilascio e il ritorno a casa dei cittadini indiani. (Inn)