Regno Unito: Braverman, bisogna smettere di far sentire le persone in colpa perché sono bianche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone bianche non devono sentirsi colpevoli per il loro colore della pelle. Lo ha detto l'ex ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, che in un articolo per il quotidiano "The Telegraph", ha affermato che suggerire che la campagna inglese non sia accogliente per le minoranze etniche perché è un "ambiente prevalentemente abitato da bianchi" è sbagliato e pericoloso. Tali commenti arrivano dopo che un gruppo di enti di beneficenza per la fauna selvatica ha affermato che le zone rurali del Regno Unito sono un'area "razzista e coloniale" in cui le persone di colore sono spesso definite "fuori posto". Il rapporto degli enti di beneficenza afferma: "Le barriere culturali riflettono il fatto che nel Regno Unito sono i valori culturali britannici bianchi ad essere stati incorporati nella progettazione e gestione degli spazi verdi e nelle aspettative della società su come le persone dovrebbero interagire con essi". A riguardo, Braverman ha commentato: "Questa opinione non è solo sbagliata ma pericolosa. Dobbiamo smettere di far sentire i bianchi in colpa perché sono bianchi". (Rel)