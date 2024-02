Stellantis: Landini, responsabilità di chi ha gestito, no dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso confronti di Stellantis "trovo singolare accusare di morbidezza la Fiom e la Cgil che sono quelle che si sono battute e hanno pagato prezzi pesantissimi. Le responsabilità non le hanno i lavoratori, ma chi ha i soldi e chi ha governato e aveva le leve per intervenire. Esigo il rispetto per la Fiom e la Cgil". Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in una intervista al "Fatto Quotidiano". Fiom e Cgil "hanno chiesto già nella crisi del 2010" l'intervento dello Stato "come avviene alla Volkswagen, Renault o Stellantis lato francese. L'abbiamo ripetuto nel 2020 quando Fca chiese un prestito al governo. In ogni caso i sindacati metalmeccanici, unitariamente, hanno chiesto a Stellantis e governo un tavolo per garantire la produzione in Italia e noi li sosteniamo", conclude.(Rin)