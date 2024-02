Gaza: forze Israele, aumenta "controllo operativo" di Khan Yunis, uccise decine di membri Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa d'Israele (Idf) hanno "aumentato" il proprio "controllo operativo" della città di Khan Yunis, nel sud di Gaza, uccidendo decine di presunti membri del movimento islamista palestinese Hamas nell'ultimo giorno in tutta la Striscia. Lo hanno reso noto le stesse Idf su X (ex Twitter), spiegando che la settima Brigata corazzata ha ucciso più di 30 membri di Hamas nella parte ovest di Khan Yunis nell'ultimo giorno. Sempre nella stessa area della città, la Brigata paracadutisti avrebbe individuato e ucciso due presunti membri di Hamas, mentre la 414ma unità del Corpo di difesa di frontiera delle Idf avrebbe diretto un attacco aereo contro alcuni membri del gruppo islamista che stavano trasportando ordigni esplosivi. Le Idf hanno aggiunto di aver colpito anche due depositi di armi trovati in edifici attribuiti ai membri di Hamas a Khan Yunis. Nel frattempo, nel centro di Gaza, la Brigata Nahal ha ucciso circa 10 membri di Hamas nel corso dell'ultima giornata, hanno spiegato le Idf. (segue) (Res)